وزيرة الشؤون الإجتماعية: العنف ضد النساء تراجع في موريتانيا





قالت وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية ميمونة منت التقي إن الجهود المقام بها مكنت من تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة.





وتعهدت الوزير الموريتانية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة " أن العمل سيتواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف الممارسات الضارة بالنساء والفتيات في موريتانيا".



منت التقي أضافت أن موريتانيا تتسلح في هذا المجال بالإرادة والعزم وبالترسانة القانونية الرادعة، والتي يسعى القطاع الى ترقيتها وتطويرها حتى تتماشى مع إكراهات العصر وفق تعاليم الدين الإسلامي العنيف لمواجهة العنف ضد المرأة" .





الوزيرة الموريتانية أكدت أن "العنف بصفة عامة والعنف ضد النساء بصورة خاصة عمل مدان شرعا وقانونا، وأسلوب لا حضاري، وممارسة منافية لقيم العدل والانصاف وانتهاك صارخ لحقوق وكرامة من كرمهن الله".



وخلدت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم السبت بأنواكشوط اليوم العالمي للعنف ضد النساء تحت شعار "جميعا من أجل القضاء على ممارسة العنف ضد النساء والفتيات " .



وتضمنت الفعاليات المخلدة لهذا اليوم عروضا متعددة تتعلق بالعنف من المنظور الشرعي والقانوني , إضافة إلى عروض مسرحية.