وزيرة الشؤون الإجتماعية تستعرض وضعية المرأة الموريتانية باسطنبول





قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة فاطمة بنت حبيب إن المرأة الموريتانية حققت جملة من المكتسبات في عدة مجالات ، منوهة بالمكانة التي تحتلها المرأة في الحياة السياسية ، وبتبوؤها لمراكز قيادية هامة في الجهازين التنفيذي و التشريعي ، و احتلالها لعدة مقاعد في الحكومة الموريتانية .







واستعرضت بنت حبيب أثناء مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التعاون الاسلامي باسطنبول الوضعية العامة للمرأة الموريتانية ، مؤكدة نشاط المرأة في المجال الاقتصادي ، طبقا لساسيات الحكومة التي تتمثل في استفادة النساء بشكل كبير من التمويلات الخفيفة و المتوسطة ، وفق تعبيرها .







وعلى المستوى الحقوقي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في مداخلتها أن المنظومة الحقوقية الموريتانية تستمد قوتها من الشريعة الاسلامية لإنصاف الإنسان بشكل عام و المرأة بشكل خاص ، حسب تعبيرها.







و دامت أعمال المؤتمر الذي حضر افتتاحه الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، ثلاثة أيام و بمشاركة واسعة من معظم دول منظمة التعاون الاسلامي وتم تتويجه بإعلان إسطنبول الذي تضمن العديد من التوصيات الهامة ذات الصلة بأهداف المؤتمر.

