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وزيرة الشؤون الإجتماعية تستعرض وضعية المرأة الموريتانية باسطنبول


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 18:19



وزيرة الشؤون الإجتماعية تستعرض وضعية المرأة الموريتانية باسطنبول
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قالت  وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة فاطمة بنت حبيب  إن المرأة الموريتانية حققت جملة من المكتسبات في عدة مجالات ، منوهة بالمكانة التي تحتلها المرأة في الحياة السياسية ، وبتبوؤها لمراكز قيادية هامة في الجهازين التنفيذي و التشريعي ، و احتلالها لعدة مقاعد في الحكومة الموريتانية .

 

واستعرضت بنت حبيب أثناء مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التعاون الاسلامي باسطنبول الوضعية العامة للمرأة الموريتانية ، مؤكدة نشاط المرأة  في المجال الاقتصادي ، طبقا لساسيات الحكومة التي تتمثل في استفادة النساء بشكل كبير من التمويلات الخفيفة و المتوسطة ، وفق تعبيرها .

 

وعلى المستوى الحقوقي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في مداخلتها أن المنظومة الحقوقية الموريتانية  تستمد  قوتها من الشريعة الاسلامية لإنصاف الإنسان بشكل عام  و المرأة بشكل خاص ، حسب تعبيرها.

 

و دامت أعمال  المؤتمر الذي حضر افتتاحه الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، ثلاثة أيام و بمشاركة واسعة من معظم دول منظمة التعاون الاسلامي وتم تتويجه بإعلان إسطنبول الذي تضمن العديد من التوصيات الهامة ذات الصلة بأهداف المؤتمر.



الكلمات المفتاحية : اسطنبول, مرأة, وزيرة


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