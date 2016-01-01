وزيرة تستعرض وضعية المرأة الموريتانية في اسطنبول



قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة بنت حبيب إن المرأة الموريتانية حققت جملة من المكتسبات في عدة مجالات، منوهة بالمكانة التي تحتلها المرأة في الحياة السياسية، وبتبوؤها لمراكز قيادية هامة في الجهازين التنفيذي والتشريعي، واحتلالها لعدة مقاعد في الحكومة الموريتانية.



واستعرضت بنت حبيب أثناء مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التعاون الاسلامي باسطنبول الوضعية العامة للمرأة الموريتانية، مؤكدة نشاط المرأة في المجال الاقتصادي، طبقا لسياسات الحكومة التي تتمثل في استفادة النساء بشكل كبير من التمويلات الخفيفة والمتوسطة.



وعلى المستوى الحقوقي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في مداخلتها أن المنظومة الحقوقية الموريتانية تستمد قوتها من الشريعة الإسلامية لإنصاف الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حسب تعبيرها.



ودامت أعمال المؤتمر الذي حضر افتتاحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثلاثة أيام وبمشاركة واسعة من معظم دول منظمة التعاون الإسلامي وتم تتويجه بإعلان إسطنبول الذي تضمن العديد من التوصيات الهامة ذات الصلة بأهداف المؤتمر.

