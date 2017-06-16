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وزيرة: قرابة نصف من أطفال موريتانيا بلا وثائق


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 23:13



وزيرة: قرابة نصف من أطفال موريتانيا بلا وثائق
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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية ميمونه محمد التقي، اليوم الجمعة، إن نسبة تسجيل الولادات في موريتانيا بلغت 66 في المائة، مما يعني أن 44 في المائة من الأطفال لا يتم تسجيلهم عند الولادة، وهو ما يحول دون حصولهم على الوثائق المدنية.
 
جاء ذلك خلال انطلاق الأنشطة المخلدة لعيد الطفل الإفريقي ويوم اليتيم في العالم الإسلامي، وهي أنشطة تخلد تحت شعار "معا لتسريع الحماية والمسؤولية لتكافؤ الفرص أمام الأطفال الموريتانيين".
 
وأشارت الوزيرة إلى وجود العديد من المعوقات التي تحول دون بلوغ المرام فيما يتعلق بتنمية الطفولة، مستعرضة في هذا المجال أكثرها إلحاحا كتلك التي تعبر عنها المؤشرات.
 
وأكدت أن 28 في المائة من الأطفال يعانون من تأخر النمو، و15 في المائة من سوء تغذية حاد، بينما يبلغ معدل وفيات الأطفال قبل سن الخامسة 54 من كل 1000 طفل.
 
وقالت إن حماية الطفل وترقية حقوقه تعتبر أساسا لخلق مجتمع منسجم تسود فيه قيم الإخاء والعدالة والمساواة، حيث يحرص القطاع في هذا الصدد على توفير الآليات المناسبة لترقية وحماية الأطفال.
 
وبينت الوزيرة انه تم الاحتفال وللمرة الأولى في موريتانيا بيوم اليتيم في العالم الاسلامي الذي أقرته منظمة التعاون الاسلامي سنة 2013 وذلك للاحتفاء بالأيتام وتذكير المجتمع بمعاناتهم وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد في كفالتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم.
 


الكلمات المفتاحية : أطفال, الوثائق . التنمية, موريتانيا
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