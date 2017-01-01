وزيرة: موجات الجفاف المتتالية تهدد الغطاء النباتي



حذرت وزيرة الزراعة الموريتانية الأمينة بنت القطب ولد اممه من خطر تدهور الزراعة فى موريتانيا، ودول الساحل إثر فترات الجفاف المتتالية، وما يصاحبها من تدهور في التربة ونقص في الموارد المائية وانحسار مطرد للغطاء النباتي.



وأشادت الوزيرة خلال كلمتها في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما بما سمتها تجربة موريتانيا فى القضاء على الجوع، مشيرة إلى أنها كانت من بين الدول الخمسة عشر التي حققت هدف الألفية فى هذا المجال.



وأضافت الوزيرة أن الحكومة الموريتانية تقوم ببلورة وإنجاز مشاريع هيكلية تهدف إلى تحسين تدبير التربة، والتحكم في مياه الري وإدارة المخاطر المناخية، كما تشجع الزراعة البيئية.



وقالت إن حكومتها عاكفة على إعداد برنامج لتطوير زراعة مادة القمح مع زيادة المساحات المستغلة في القطاع المروي، مشيرة إلى أن هذه المادة هي الأكثر استيرادا للبلد من بين كافة المواد الأساسية، من حيث الكميات والعملات الصعبة التي تصرف فيها.



ونوهت منت اممه بتجربة موريتانيا زراعة الأعلاف الخضراء في بعض المناطق التي يتركز فيها تواجد هذه الثروة والتي كانت مشجعة، وفق تعبيره.



