وزيرة: موريتانيا عازمة على ترقية المرأة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة ميمونة محمد التقي إن موريتانيا عازمة على مواصلة تعزيز وترقية حقوق المرأة، مؤكدة أن المرأة الموريتانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



الوزيرة اعتبرت خلال مشاركتها في افتتاح الدورة 36 للجنة المرأة العربية المنعقدة في مملكة البحرين أن المرأة الموريتانية بمشاركتها فى مختلف القطاعات شكلت دفعا قويا لتبديد الصور النمطية المعيقة لمشاركة المرأة في عملية التنمية، وفق تعبيرها.



وأضافت بنت التقي أن المرأة الموريتانية حاضرة في صناعة الشأن العام وفاعلة قوية في الحياة الاقتصادية من خلال النجاحات التي حققتها النساء الموريتانيات ربات الأعمال.



وعلى صعيد متصل، استعرض ممثلو الوفود العربية المشاركة تجاربهم فى مجال دعم المرأة في مواجهة التحديات المصاحبة، ومن بينها الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية.



كما عرضت تجارب تؤرخ لنتائج النزاعات التى شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة والتي طالت بالدرجة الأولى النساء في سوريا وليبيا والعراق واليمن، بالإضافة لاستمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية.