وزيرة موريتانية تدعو للتعاون في مجال تسيير الهجرة





قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال إن " أي حكومة، بغض النظر عن الوسائل المتاحة، لا يمكن لها وحدها التصدي بفعالية لمشكلة تسيير الهجرة بكل تعقيداتها".





جاءت تصريحات الوزير الموريتانية اليوم الاربعاء خلال مداخلة في ورشة العمل التحضيرية للميثاق العالمي حول الهجرة، وذلك ضمن "الحوار الدولي بشأن الهجرة"، المنظم بجنيف من طرف المنظمة الدولية للهجرة.





وأضافت الوزيرة أن "التعاون الدولي والشراكات مع جميع الفاعلين، بما في ذلك المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، هو وحده الكفيل بضمان التعامل بشكل ناجح مع قضايا تسيير الهجرة".





وحثت من امبارك فال المشاركين على مواصلة وتعميق الحوار متعدد الأطراف، من أجل تطوير استجابات مناسبة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بغية مساعدة البلدان المعرضة، لتعزيز قدراتها في مجال تسيير الهجرة.





وكانت أعمال الحوار الدولي بشأن الهجرة، المنظم من طرف المنظمة الدولية للهجرة، قد انطلقت أمس بقصر الأمم في جنيف، بهدف رعاية وتمكين المهاجرين الذين يعانون من حالات الهشاشة.