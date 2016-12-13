وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري



دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، فاطمة بنت حبيب، إلى تطوير وتعميم تجربة المستشفى المصري (57357) لسرطان الأطفال في البلدان العربية، معربة عن انبهارها بتجربة المستشفى.



جاءت دعوة الوزيرة الموريتانية، خلال زيارة الوفود العربية والدولية المشاركة، في المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية لمستشفى (57357) لسرطان الأطفال في مصر.



وأثنت الوزيرة الموريتانية، على المستشفى كونه موجه لفئة هشة، وهي فئة الأطفال، معتبرة أن أعداد الأطفال الذين تم علاجهم بالمستشفى مبهرة ومشجعة، ويجب تطويره وتعميمه عربيا.



ويعد مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة، أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم، ويتميز هذا المستشفى بكونه بني عن طريق التبرعات مع حملة دعائيّة كبيرة صاحبت بناءه.



وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، قد ترأست أعمال الاجتماع العادي الرابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية المنظمة بالقاهرة.



ويسبق هذا الاجتماع المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية، الذي تعقده تحت عنوان "دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير" الذي ينطلق اليوم بالقاهرة.

