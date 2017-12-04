وزيرة موريتانية: خصصنا 90 مليوناً للمعاقين



قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت محمد التقي، اليوم الأحد، إن الحكومة خصصت من ميزانيتها هذا العام (2017) تسعين مليون أوقية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت الوزيرة أن الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة استفادت خلال السنوات الست الأخيرة من غلاف مالي وصل إلى حوالي 514 مليون أوقية، فيما تم تمويل 477 مشروعا مدرا للدخل.



وكانت الوزيرة تترأس في مدينة أطار، شمالي موريتانيا، الفعاليات المخلدة للعيد الدولي لذوي الإعاقة، وهي الفعاليات التي شهدت توزيع مبالغ نقدية معتبرة والعديد من الكراسي والعصي.



وقالت الوزيرة إن موريتانيا بذلت جهوداً كبيرة للرفع من مستوى معيشة الأفراد ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تشكيل مجلس وطني متعدد القطاعات خاص بالمعاقين والمصادقة على خطته الخماسية 2016-2020.



كما أشارت إلى تدشين مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة يستقبل حاليا أكثر من 300 طفل ذي إعاقة نجح بعضهم السنة الماضية في دخول السنة الأولى إعدادية لأول مرة.

