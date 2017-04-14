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وزير الاقتصاد الفرنسي في زيارة عمل لموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 14 أبريل 2017 - 10:27



وزير الاقتصاد الفرنسي في زيارة عمل لموريتانيا
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أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط، اليوم الجمعة، أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشيل سابين، سيزور موريتانيا يوم الأحد المقبل لمدة يومين.
 
وحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية فإن الوزير الفرنسي سيلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.
 
وسيتم خلال الزيارة توقيع عدة اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارات موريتانية، كما سيلتقي الوزير الفرنسي بالفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين وسيتم الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أورده البيان الفرنسي.
 
وشهدت العلاقات الفرنسية الموريتانية تطورا في الآونة الأخيرة، حيث زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فرنسا بعد دعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت موريتانيا الأسبوع الماضي.
 
وفي مقابلته مع إذاعة فرنسا الدولية اليوم الجمعة، قال ولد عبد العزيز إن مستوى التبادل بين موريتانيا وفرنسا كان أقوى خلال حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ولكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أن العلاقات كانت أقوى.
 
وأضاف ولد عبد العزيز أن سبب تراجع المسؤولين الفرنسيين عن زيارة موريتانيا في السنوات الأخيرة يجب أن يبحث عنه في فرنسا وليس في موريتانيا، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, فرنسا, نواكشوط
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