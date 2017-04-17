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وزير الاقتصاد الفرنسي يبدأ زيارة لموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 09:40



وزير الاقتصاد الفرنسي يبدأ زيارة لموريتانيا
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بدأ وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشيل سابين، أمس الأحد زيارة عمل إلى موريتانيا تستمر ليومين، لتوقيع عدة اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارات موريتانية.
 
واستقبل الوزير لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا جويل مايير.
 
وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية فإن الوزير الفرنسي سيلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.
 
سيلتقي الوزير الفرنسي خلال زيارته بالفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين وسيتم الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أورده البيان الفرنسي.

وشهدت العلاقات الفرنسية الموريتانية تطورا في الآونة الأخيرة، حيث زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فرنسا بعد دعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت موريتانيا الأسبوع الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, فرنسا
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