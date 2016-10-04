وزير الاقتصاد: سنصبح بلد المليون فرصة استثمار



قال وزير الاقتصاد والتنمية المختار ولد أجاي، إن موريتانيا وضعت خطة محكمة من أجل تحويل موريتانيا إلى بلد المليون فرصة استثمار.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الملتقى الوزاري المنظم في إطار الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأوربية الأعضاء في منظمة التعاون التنمية الاقتصادية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بتونس.



وكان الوزير من بين المتحدثين رفيعي المستوى خلال الملتقى، إذ ذكر في مداخلته بما قال إنه "الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية في سبيل بناء تنمية اقتصادية مستدامة"ز



وأوضح الوزير أن جهود الحكومة قامت على "الحكامة الرشيدة، ومناخ أعمال ملائم، وتنويع في القاعدة الإنتاجية، وإرادة حقيقية في عقلنة الخيارات الاقتصادية والمالية، لاستغلال أفضل للإمكانيات الاقتصادية الهامة التي تتمتع بها بلادنا".



وخلص الوزير إلى أن "الاستقرار السياسي والأمني والوضعية الجيو-استراتيجية المناسبة، والحكامة الرشيدة والاستغلال المعقلن للمقدرات الاقتصادية، ستجعل من بلدنا بلد المليون فرصة استثمار على المدى القريب"، على حد تعبيره.



وكان من بين المتحدثين خلال الملتقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي، والوزيرة الفرنسية المكلفة بالخدمة المدنية آنييك جيراردين، ومدير الحكامة العمومية والتنمية الإقليمية، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رولف آلتير، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المغربي، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والمستشار المكلف بالشؤون المغاربية ومصر، بوزارة الخارجية الأمريكية جون ديسكروشير.

