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وزير الاقتصاد: موريتانيا ستطلق إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 1 نونبر 2017 - 18:38



وزير الاقتصاد: موريتانيا ستطلق إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال
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قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن موريتانيا ستطلق خلال الايام المقبلة جملة من الإصلاحات في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلاد.


جاء ذلك  خلال كلمة له اليوم الاربعاء في افتتاح اليوم التحسيسي حول نتائج التقريرالسنوي الصادرعن البنك الدولي، حول مؤشر مناخ الاعمال "داونغ بيزنس" 2018 الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية اليوم بنواكشوط. 


وأضاف ولد أجاي أن "هذه الاصلاحات ستشمل تبسيط وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية، وتحديث العدالة التجارية، وتحسين حل المنازعات، وتبسيط الضرائب، وتعزيز النفاذ الى القروض".


وأشار وزير الاقتصاد إلى أن "نتائج السنة الماضية أثبتت تسارع عملية إصلاحات تحسين مناخ الأعمال لتصل إلى خمس إصلاحات خلال هذه السنة بعد تحقيق أربع إصلاحات خلال السنة الماضية"

 
وشملت هذه الإصلاحات نصف المجالات التي تغطيها مؤشرات تصنيف ممارسة الأعمال، وهي مجالات تسيير إنشاء المؤسسات ،وحماية الملكية، وتيسير دفع الضرائب ،وتسهيل التجارة عبر الحدود .


وكان التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 "داونغ بيزنس" قد كشف عن تقدم موريتانيا عشر درجات عن السنوات الماضية، حيث انتقلت من المرتبة 160 إلى المرتبة 150.

 
ويسعى التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي منذ 15 سنة، إلى تسليط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها كل دولة على حدة، والخطوات التي قطعتها على طريق تنمية مناخ الأعمال، والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف .



الكلمات المفتاحية : اعمال, اقتصاد, وزير
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