وزير الاقتصاد يتحدث عن أساليب الفساد بموريتانيا‎

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم الجمعة إن "القائمين على الفساد يبدون ضراوة في مواجهة الحرب التي أعلنتها الحكومة على الظاهرة".



ووصف الوزير خلال تخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة "هذه المقاومة بالمستميتة و على جميع الجبهات كما يستخدمون فيها كل الأسلحة غير الشرعية من مال حرام وتزوير وقلب للحقائق وخلط للأوراق".



وأوضح الوزير فى كلمة أمام أعضاء الحكومة أن حكومته حاربت هذه الظاهرة عبر "الاستخدام الرشيد للموارد، و مجابهة الهدر و التسيب و الإرتجالية ومحاربة سوء التسيير والاختلاس ".



واستعرض الوزير بعض ما وصفها بالإنجازات التى تحققت جراء هذه السياسات "حيث تحسنت وبشكل مضطرد الموارد الذاتية للدولة و وفرت موارد معتبرة للخزينة العامة كانت ستذهب سدى"، وفق تعبيره.



وأبرز الوزير أن هذه الموارد المتأتية من محاربة الفساد وجهت لتحسين الظروف المعيشية للسكان و مكنت من تمويل المزيد من البنى التحتية في مجالات الصحة و التعليم و شبكات المياه و الكهرباء والطرق .



وخلص الوزير إلى أن من نتائج الإصلاحات التي قامت بها الحكومة " صعود ترتيب موريتانيا 31 نقطة على مؤشر الشفافية العالمية ما بين 2011 و 2015، و تحسن ترتيبها أيضا 16نقطة على مؤشر تعاطي الأعمال خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى صعودها 5 نقاط على مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016.



وخرجت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الجمعة، في مسيرة راجلة مناهضة للفساد والرشوة، انطلقت من قصر المؤتمرات وتوجهت إلى مبنى وزارة الاقتصاد والمالية.