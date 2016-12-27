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وزير الاقتصاد يشيد باتفاقية الاستثمار مع السودان


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 - 10:08



وزير الاقتصاد يشيد باتفاقية الاستثمار مع السودان
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قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا والسودان، ستساهم في تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
 
مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سعي الحكومة لجلب الاستثمارات من أجل خفض نسبة البطالة ومكافحة الفقر.
 
وأوضح الوزير الموريتاني في مداخلة له أمام نواب الجمعية الوطنية يوم أمس، أن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات، فيما يخص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمعاملة الوطنية.
 
ونبه وزير الاقتصاد والمالية إلى تطابق الاتفاقية مع بنود المدونة الوطنية للاستثمارات خصوصا فيما يتعلق بضمان استقرار الشروط وضمان حماية الملكية وضمان تحويل الرساميل وضمان المساواة في المعاملة وضمان حقوق وحرية المقاولة.
 
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومة الموريتانية وحكومة السودان.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, السودان, حكومة


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