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وزير الثقافة يشيد بعلاقات موريتانيا والمغرب ويتحدث عن ولد بوعماتو


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:13



وزير الثقافة يشيد بعلاقات موريتانيا والمغرب ويتحدث عن ولد بوعماتو
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ إن " علاقات موريتانيا مع المغرب جيدة وممتازة، وتحكمها مجموعة من العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والامنية، واتحاد المغرب العربي بصفة عامة.


وأضاف الوزير اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن "السفير المقترح من قبل المملكة المغربية في نواكشوط جرت الموافقة فعلا على اعتماده بشكل رسمي . 


وتحدث الوزير عن رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو المقيم في المغرب والمطلوب من قبل القضاء الموريتاني، مشيرا إلى أن جميع الدول الصديقة التي تربطها علاقات مع موريتانيا توجد بها قنوات للتعامل مع حكم طلب القضاء الموريتاني لولد بوعماتو


الكلمات المفتاحية : المغرب, بوعماتو, وزير الثقافة
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