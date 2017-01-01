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Sahara Media Agency : #موريتانيا: رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية https://t.co/0CZ2YaQ3gI
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وزير الخارجية الإسباني يبدأ زيارة عمل إلى موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 31 ماي 2017 - 20:29



وزير الخارجية الإسباني يبدأ زيارة عمل إلى موريتانيا
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بدأ وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، مساء اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط تستمر لعدة أيام.
 
واستقبل الوزير الإسباني في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) من طرف نظيره الموريتاني إسلك ولد أحمد إيزيد بيه.
 
وبحسب ما أعلنت عنه مصادر رسمية إسبانية فإن داستيس سيلتقي بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
ونشر الوزير الإسباني تغريدة على موقع تويتر شكر فيها وزير الخارجية الموريتاني على الاستقبال الحار الذي خصه به، وأكد أنهما سيواصلنا العمل من أجل "علاقات استراتيجية" بين موريتانيا وإسبانيا.
 


الكلمات المفتاحية : اسبانيا, تعاون, خارجية
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