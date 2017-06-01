وزير الخارجية الاسباني: موريتانيا نموذج للاستقرار



قال وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستس إن موريتانيا تعتبر نموذجا للاستقرار في منطقة تواجه العديد من التحديات، في إشارة إلى منطقة الساحل الأفريقي.



وجاءت تصريحات الوزير الاسباني الذي يزور موريتانيا حاليا، بعد لقاء جمعه اليوم الخميس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.



وأضاف داستس أن "موريتانيا دولة ترتبط مع اسبانيا بأواصر وروابط قوية جدا، في مجال التعاون خصوصا في مجالات الأمن والمجال الاقتصادي، وأصعدة أخرى".



وأكد المسؤول الاسباني أنه جاء لتعزيز هذه الأواصر والعمل على تطويرها أكثر وتوطيدها.



وكان الوزير الاسباني قد وصل مساء أمس إلى نواكشوط في مستهل زيارة عمل، سيقوم خلالها بزيارة مشاريع التعاون بين البلدين التي تجسد العمل معا لمراقبة الحدود المشتركة، وتعزيز جهود التنمية.

