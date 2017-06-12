وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر

المغرب يرسل طائرات تحمل مواد غذائية إلى قطر

موريتانيا تدعو للتحصين من التطرف والمخدرات

مطالب دولية بمنع عمالة الأطفال في موريتانيا

ترميم 50 كلم من طريق نواكشوط - بتلميت

أمطار تكسر حاجز 70 ملمترا في كيديماغا

وزير: قريباً سنبدأ إنجاز 120 كلم من طريق روصو

موريتانيا: 3 مليارات لترميم 25 كلم من طريق روصو

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المغرب يرسل طائرات تحمل مواد غذائية إلى قطر https://t.co/vgjvs5kUW5المغرب-يرسل-طائرات-تحمل-مواد-غذائي… https://t.co/II0bGMDcGG
الاثنين 12 يونيو - 22:12
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تدعو للتحصين من التطرف والمخدرات https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تدعو-للتحصين-من-التطرف-وا… https://t.co/vx62x8VLBa
الاثنين 12 يونيو - 22:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 12 يونيو 2017 - 20:20



وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر
مواضيع ذات صلة

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة قصيرة يجري خلالها محادثات مع نظيره الجزائري ورئيس الحكومة.
 
وأفاد مراسل فرانس برس أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل كان في استقبال نظيره الفرنسي على أرض المطار.
 
ومن المقرر أن يغادر الوزير الفرنسي العاصمة الجزائرية ظهر الثلاثاء.
 
وقال لودريان في تصريح صحافي بعيد وصوله إلى الجزائر العاصمة "خلال هذه الزيارة القصيرة والمهمة سنعمل على تعزيز علاقاتنا ونتشاور حول الوضع الإقليمي، وألفت النظر بشكل خاص إلى الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط، كما سنتباحث في العلاقات الثنائية بشكل عام".
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الوزير الفرنسي لإقناع أطراف النزاع الليبيين بالعمل على التوصل إلى حل سلمي.
 
وسبق أن زار لودريان تونس والقاهرة على أن يعقد قريبا اتصالات إضافية مع مسؤولين إماراتيين وروس.
 
وقال مصدر دبلوماسي في باريس إن "ليبيا تشكل أولوية بالنسبة إلى فرنسا. ونعتقد أن هناك بداية فرصة وإطارا جديدا يمكن أن يتيح التوصل إلى حل" للنزاع الليبي.
 
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة لودريان تؤكد رغبة الجزائر وباريس في "تعزيز الشراكة الفريدة التي تجمع بين فرنسا والجزائر".
 
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق قيام الرئيس ايمانويل ماكرون "بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
 
وأضاف لودريان أن الجزائر وباريس "تقيمان علاقة تاريخية وأخوية، وهي علاقة يريدها الرئيس ماكرون أن تنطلق بزخم كبير".
 
ويجري لودريان محادثات الثلاثاء مع نظيره مساهل ورئيس الحكومة عبد المجيد تبون.
 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, الساحل, فرنسا, ليبيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة