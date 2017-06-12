وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر



وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة قصيرة يجري خلالها محادثات مع نظيره الجزائري ورئيس الحكومة.



وأفاد مراسل فرانس برس أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل كان في استقبال نظيره الفرنسي على أرض المطار.



ومن المقرر أن يغادر الوزير الفرنسي العاصمة الجزائرية ظهر الثلاثاء.



وقال لودريان في تصريح صحافي بعيد وصوله إلى الجزائر العاصمة "خلال هذه الزيارة القصيرة والمهمة سنعمل على تعزيز علاقاتنا ونتشاور حول الوضع الإقليمي، وألفت النظر بشكل خاص إلى الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط، كما سنتباحث في العلاقات الثنائية بشكل عام".



وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الوزير الفرنسي لإقناع أطراف النزاع الليبيين بالعمل على التوصل إلى حل سلمي.



وسبق أن زار لودريان تونس والقاهرة على أن يعقد قريبا اتصالات إضافية مع مسؤولين إماراتيين وروس.



وقال مصدر دبلوماسي في باريس إن "ليبيا تشكل أولوية بالنسبة إلى فرنسا. ونعتقد أن هناك بداية فرصة وإطارا جديدا يمكن أن يتيح التوصل إلى حل" للنزاع الليبي.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة لودريان تؤكد رغبة الجزائر وباريس في "تعزيز الشراكة الفريدة التي تجمع بين فرنسا والجزائر".



وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق قيام الرئيس ايمانويل ماكرون "بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".



وأضاف لودريان أن الجزائر وباريس "تقيمان علاقة تاريخية وأخوية، وهي علاقة يريدها الرئيس ماكرون أن تنطلق بزخم كبير".



ويجري لودريان محادثات الثلاثاء مع نظيره مساهل ورئيس الحكومة عبد المجيد تبون.

