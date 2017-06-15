وزير الخارجية الفرنسي يزور موريتانيا





أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيبدأ زيارة عمل لموريتانيا، اليوم الخميس لمدة يومين.



وقالت السفارة في بيان لها إن الوزير سيلتقي بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي وسيناقش معه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب خصوصا.



كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال دعم صحة الطفل والأم، وسيؤدي زيارة للأمانة العامة لمجموعة دول الساحل الخمس.



وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فرنسي كبير لموريتانيا منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة ، وتأتي ضمن جولة يقوم بها وزير الخارجية لبلدان المغرب العربي.