وزير الخارجية الموريتاني يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي





دعا وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازيد بيه إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا. حتى يتمكن من الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة.



جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي بين اليابان والدول العربية المنعقدة حاليا بالقاهرة، مضيفا أن "تحقيق الاستقرار في العالم يظل مرهونا بالمعالجة الفعالة لمعضلة التطرف والإرهاب الكونية والتي لا ترتبط بعرق أو دين أو حضارة بعينها.



ونوه ولد ازيد بيه بالتعاون الموريتاني الياباني القديم والمتين، والذي يشمل مجالات حيوية كالصيد البحري، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، ودعم مخيمات اللاجئين الماليين في شرق موريتانيا.



وثمن الوزير الموريتاني تعهد اليابان تقديم 6 مليارات للمنطقة العربية ما بين الأعوام 2016 و 2018 .



وكانت الدورة الأولى من جلسات الحوار السياسي بين اليابان والدول العربية قد انطلت أمس الاثنين في القاهرة ،بمشاركة وزراء الخارجية العرب، التي تناقش التعاون بين الجانبين إضافة إلى بعض القضايا التي تهم المنطقة العربية.