وزير الخارجية يبدأ حملة تعديل الدستور من كوت ديفوار



طلب وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازيد بيه من ممثلي الجالية الموريتانية بكوت ديفوار، المساهمة بفعالية في إنجاح التعديلات التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في الخامس من الشهر المقبل.





جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء بابيدجان، الوزير بممثلي الجالية الموريتانية بكوت ديفوار ، تحدث فيه عن "التطورات الحاصلة في البلد في السنوات الأخيرة كتقوية الجيش، ومحاربة الإرهاب، وضبط الوثائق المدنية وتأمين للحدود، مستشهدا بالتقارير الدولية عن الأمن وحرية التعبير والمساواة والشفافية في البلد".





وختم الوزير كلمته بالحديث عن "التطورات السياسية الراهنة خصوصا المتعلق منها بالتعديلات الدستورية المقترحة بمقتضى الحوار الوطني الأخير، مستعرضا أهمية هذه التعديلات بالنسبة لمستقبل البلد وحاضره وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية على البلد".

