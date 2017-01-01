وزير الخارجية يبدأ حملة تعديل الدستور من كوت ديفوار

نواكشوط: وزراء أفارقة يدعون لدعم التعاون في مجال الصيد

قرقاش: قناة الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العداء

الاتحاد العام يحدد موعد إطلاق "الصالون التوجيهي"

موريتانيا: إضراب عمال شركة"توتال" الفرنسية

البنك الدولي يمنح غامبيا 56 مليون دولار لاستعادة توازنها

وفاة 11 شخصًا في حريق بالسعودية

تونس: محاكمة متهمين في اعتداء "باردو"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : Les travailleurs de la société française TOTAL en grève https://t.co/hio8TaDmKj
الاربعاء 12 يوليوز - 14:58
Sahara Media Agency : موريتانيا: إضراب عمال شركة"توتال" الفرنسية https://t.co/2u4HSnkEXK
الاربعاء 12 يوليوز - 13:30
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وزير الخارجية يبدأ حملة تعديل الدستور من كوت ديفوار


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 17:00



وزير الخارجية يبدأ حملة تعديل الدستور من كوت ديفوار
مواضيع ذات صلة


طلب وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازيد بيه من ممثلي الجالية الموريتانية بكوت ديفوار، المساهمة بفعالية في إنجاح التعديلات التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في الخامس من الشهر المقبل.


جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء بابيدجان، الوزير بممثلي الجالية الموريتانية بكوت ديفوار ، تحدث فيه عن "التطورات الحاصلة في البلد في السنوات الأخيرة كتقوية الجيش، ومحاربة الإرهاب، وضبط الوثائق المدنية وتأمين للحدود، مستشهدا بالتقارير الدولية عن الأمن وحرية التعبير والمساواة والشفافية في البلد".


وختم الوزير كلمته بالحديث عن "التطورات السياسية الراهنة خصوصا المتعلق منها بالتعديلات الدستورية المقترحة بمقتضى الحوار الوطني الأخير، مستعرضا أهمية هذه التعديلات بالنسبة لمستقبل البلد وحاضره وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية على البلد".



الكلمات المفتاحية : الدستور, كوت ديفوار, وزير الخارجية
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة