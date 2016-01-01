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وزير الخارجية يتباحث مع سفيري السعودية و مصر


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 11 نونبر 2016 - 20:30



وزير الخارجية يتباحث مع سفيري السعودية و مصر
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استقبل  وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد إزيد بيه ، اليوم الجمعة بمكتبه بنواكشوط  سفير المملكة العربية السعودية في نواكشوط هزاع بن زبن بن ضاوى المطيرى . 

وتناول اللقاء  حسب الوكالة الموريتانية للأنباء مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين . 

كما استقبل وزيرالشؤون الخارجية والتعاون  اليوم  سفير جمهورية مصر العربية الجديد في نواكشوط  ماجد نافع مصلح . 
  
وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين البلدين  فى مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وجرى اللقاءان بحضور  الحسين ولد الديه ، السفير مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون . 
  


الكلمات المفتاحية : السعودية, خارحية, مصر


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