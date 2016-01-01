وزير الخارجية يتباحث مع سفيري السعودية و مصر

استقبل وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد إزيد بيه ، اليوم الجمعة بمكتبه بنواكشوط سفير المملكة العربية السعودية في نواكشوط هزاع بن زبن بن ضاوى المطيرى .



وتناول اللقاء حسب الوكالة الموريتانية للأنباء مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .



كما استقبل وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اليوم سفير جمهورية مصر العربية الجديد في نواكشوط ماجد نافع مصلح .



وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.



وجرى اللقاءان بحضور الحسين ولد الديه ، السفير مدير شؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون .

