وزير الخارجية يحاضر حول المقاربة الأمنية الموريتانية





قدم وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازيد بيه اليوم الخميس بباريس عرضا حول المقاربة الأمنية الموريتانية، وذلك ضمن مشاركته في ندوة حول "موريتانيا ومحيطها الأمني".



الندوة التي ينظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، شاركت فيها شخصيات سامية و ديبلوماسيون وباحثون مهتمون بمنطقتي المغرب العربي والساحل.

وأوضح الوزير الموريتاني خلال عرضه أن "المقاربة الموريتانية تجسدت في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، ومكنت من تحقيق نتائج ملموسة .



وتطرق ولد ازيد بيه خلال مداخلة إلى خصوصية الظروف الأمنية المتعلقة بالموقع الجغرافي لموريتانيا، و حدودها ودعم أجهزة الأمن والدفاع، و تعزيز الحكامة و الحريات العامة، بالاضافة إلى المكاسب الديبلوماسية التي حققتها موريتانيا كرئاسة الاتحاد الإفريقي وتنظيم القمة العربية و كذلك سلسة الوساطات الناجحة التي قامت بها.