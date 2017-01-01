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وزير الداخلية الموريتاني: الاستفتاء لن يؤجل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 15:24



وزير الداخلية الموريتاني: الاستفتاء لن يؤجل
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نفى وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، اليوم الاثنين، أن تكون هنالك نية لدى الحكومة أو النظام لتأجيل الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المنتظر منتصف يوليو المقبل.
 
الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة مساء اليوم بعد اجتماع استثنائي استدعى هيئة الناخبين، قال إن الاستفتاء سيكون في الموعد المحدد.
 
وأضاف الوزير في هذا السياق: "إلى حد الساعة لا تأجيل، وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون في وقته"، وفق تعبيره.
 
وأشار الوزير في رده على أسئلة الصحفيين قائلاً: "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تبلغنا في الحكومة بعدم جاهزيتها وبالتالي الاستفتاء سيكون في وقته المحدد".
 
وكانت الحكومة الموريتانية، قد استدعت اليوم الاثنين، هيئة الناخبين استعداداً للاستفتاء الشعبي الذي سينظم منتصف شهر يوليو المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الحكومة, الدستور
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