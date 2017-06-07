وزير الداخلية: رصد محاولات تزوير في الوثائق المؤمنة





قال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة تمكنت في الفترة مابين عامي 2011 و 2016 من تسجيل معطيات أكثر من ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف مواطن، ومائة وثلاثين ألف أجنبي.





جاءت تصريحات الوزير خلال إجابته على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب "توت بنت الطالب النافع" يتعلق بما سمته النائب بسلسلة الإجراءات الداخلية التي اتخذتها الإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة والتي كانت لها نتائج سلبية على عمالها ومرتاديها حسب النائب.





وكشف الوزير أن " البعض يحاول بشتى السبل الولوج إلى السجل الوطني للسكان دون أن يستوفي الشروط القانونية لذلك،منبها إلى أنه وبعد رصد الكثير من محاولات تضليل هيئات التقييد وتزوير الوثائق وانتحال الشخصيات بغية اكتساب مواطنة غير مستحقة، تأكدت ضرورة وضع آلية تدقيق ومراقبة للتأكد من مطابقة طلبات التقييد للضوابط القانونية.





وأضاف الوزير أن "الوكالة أصبحت مهمتها الأولى اليوم هي تنقيح قاعدة البيانات ".





وأشار وزير الداخلية" إلى أنه تم استحداث إدارة مكتملة هدفها الرئيسي تنقيح بيانات السجل الوطني للسكان، بحيث يتم اعتماد اسم عائلي موحد لكل أسرة يكتب بنفس الطريقة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحل الميلاد حيث تم اعتماد طريقة كتابة موحدة لكل بلدية من بلديات الوطن.



مضيفا أن "هذه الطريقة توفر رقابة بعدية على عمال مراكز استقبال المواطنين وأعضاء هيئات التقييد مما يمكن من كشف عديمي الأهلية والمزورين والمتمالئين معهم.