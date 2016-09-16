وزير الداخلية: سنكتتب دفعات جديدة من الشرطة



أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، اليوم الجمعة، أن السلطات تعمل على تطوير قطاع الشرطة من خلال اكتتاب دفعات جديدة للضباط والوكلاء.



وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال حفل أقيم اليوم بمناسبة تخرج أول دفعة من الشرطة الوطنية منذ عدة سنوات، وضمت هذه الدفعة 40 من تلاميذ وكلاء الشرطة الوطنية ، وحملت اسم المرحوم المفوض الرئيس محمدو ولد أنجاي، وتتكون من 200 وكيل شرطة تلقوا تكوينا عسكريا وقانونيا ومهنيا لمدة تسعة أشهر.



وأوضح الوزير خلال الحفل أن هذه الدفعة تدخل في إطار الجهود الرسمية في إطار "بناء شرطة وطنية مؤهلة وقادرة على مواجهة كل تحديات المرحلة، مسلحة بالكفاءات البشرية والوسائل اللازمة"، على حد وصفه.



وأضاف أن السلطات تعمل على زيادة أعداد قطاع الشرطة عن طريق اكتتاب دفعات جديدة من الضباط والوكلاء ستجري امتحانتهم في الأيام القليلة القادمة.



وجرى الحفل في مباني المدرسية الوطنية للشرطة، وبحضور عدد من قادة المؤسسة العسكرية في موريتانيا.

