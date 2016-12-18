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وزير الداخلية: نجحنا في درء المخاطر والتهديدات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 18 ديسمبر 2016 - 17:09



وزير الداخلية: نجحنا في درء المخاطر والتهديدات
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قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله إن الاستراتيجية الأمنية في موريتانيا نجحت في درء المخاطر وإبعاد التهديدات، رغم الوضع الإقليمي المضطرب.
 
الوزير الذي كان يتحدث اليوم الأحد خلال احتفال الشرطة الوطنية بالذكرى الـ31 لعيدها الوطني، قال إن الاحتفال "يأتي في ظرف متميز بالنسبة لبلادنا التي استوعبت بسرعة طبيعة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة فتحركت بفعالية كبيرة لمواجهتها"، وفق تعبيره.
 
وأضاف الوزير أن "موريتانيا اليوم أصبحت مثالا يحتذى به في هذا المجال، بسبب النجاح الباهر الذي تحقق في مجال درء المخاطر وإبعاد التهديدات عن بلادنا".
 
وشدد ولد عبد الله على أن "موريتانيا كانت سباقة إلى وضع استراتيجية أمنية متكاملة، ترتكز على الوقاية والاستباق والردع"، وهو ما أكد أنه ينطلق من "مقاربة شاملة تؤمن بالترابط بين بعدي التنمية والأمن"، على حد وصفه.
 
وقال مخاطباً الشرطة: "إنني أدعوكم إلى بذل المزيد من التضحية والعطاء من أجل نشر الطمأنينة والسكينة بين المواطنين الذين يظل أمنهم غايتكم السامية وقد بذلتم من أجل ذلك تضحيات جسيمة لا يفوتني هنا أن أشيد بها".
 
واحتفلت الشرطة الموريتانية بالعيد الوطني للشرطة الموافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك على غرار بقية الشرطة في العالم العربي.
 
وخلال الاحتفال الذي نظم بنواكشوط، تم رفع العلم الوطني بالمدرسة الوطنية للشرطة، وتدشين مسجد بنفس المدرسة ومأوى للكلاب البوليسية المدربة بمصلحة العمليات والحماية بمقاطعة دار النعيم ومفوضية خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون في مقاطعة عرفات والمفوضية رقم 3 بحي الدار البيضاء بمقاطعة الميناء.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, أمن


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