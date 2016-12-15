وزير الداخلية يطالب بتسهيل خدمات التسجيل على المواطنين





دعا وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله القائمين على مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى مزيد من السرعة والدقة والتنظيم في تقديم الخدمات الموكلة إليهم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتسهيل الاجراءات بشكل يتناسب مع طبيعة عمل الوكالة .



جاء ذلك خلال زيارة تفقد قام بها الوزير رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة محمد فاضل الحضرامي الولي صباح اليوم الخميس للإطلاع على سير العمل في عدد من مراكز تسجيل المواطنين التابعة للوكالة المذكورة في نواكشوط.





و مكنت هذه الزيارة التي شملت مركز التسجيل في كل من مقاطعة تيارت ومركزي التسجيل في مقاطعتي لكصر والسبخة من الاطلاع ميدانيا على سير العمل في المراكز المذكورة حيث استفسر الوزير عن كل الاجراءات ذات الصلة بتسجيل المواطنين من بداية مراجعة المركز وحتى استلام المعنيين لوثائقهم المؤمنة.







وقدم الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة شروحا حول طبيعة عمل المراكز والوسائل البشرية والمادية الكبيرة التى وفرتها الوكالة في عموم البلاد، من اجل حصول كل مواطن على وثائقه المؤمنة في أسرع وقت ممكن وفي أحسن الظروف.







واضاف أن هناك جملة من الاكراهات التى قد تكون سببا في وجود تأخر نسبي في حصول بعض المواطنين على وثائقهم المؤمنة أو بعضها، مثل عدم تطابق الأسماء العائلية داخل الأسرة الواحدة والتأخر في إستصدار شهادات الزواج وتسجيل الأطفال وغير ذلك.







وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق وبالسلاسة المطلوبة وعدم السماح لأي شخص مهما كان موقعه بالتشويش على عمليات تسجيل المواطنين أو التدخل في تنظيم المراجعين للمراكز المذكورة.









