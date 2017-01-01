وزير الداخلية يعزي الأسرة المنكوبة في قرية "تنبريهم"

قدم وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله مساء اليوم الخميس العزاء لإحدى الأسر في قرية تنبريهم بولاية تكانت إثر وفاة عشرة من أفرادها وإصابة أربعة بجروح في عاصفة رملية الليلة قبل البارحة.

وقال ولد عبد الله إنه يقدم العزاء للأسرة المنكوبة باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مضيفا أنه يتمنى المغفرة للضحايا، وللجرحى الشفاء، شاكرا السلطات المحلية على سرعة التدخل، مؤكدا أن الواجب يتطلب ذلك.



من جانبه شكر المتحدث باسم الأسرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على ما سماه العناية التي يوليها للمواطن "حيثما كان"، كما شكر السلطات المحلية على "مؤازرتها" لهم من اللحظات الأولى لوقوع الكارثة.

وكان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله وصل مساء اليوم، إلى قرية تنبريهم التابعة لبلدية بوبكر بن عامر بولاية تكانت، صحبة والي تكانت سيدي مولود ولد ابراهيم بغية تقديم العزاء للأسرة المنكوبة.