وزير الرياضة يطالب بسرعة تجديد المعلب الأولمبي



دعا وزير الشباب والرياضة الموريتاني محمد ولد جبريل إلى الإسراع في سير العمل في تجديد المركب الاولمبي، أكبر المنشآت الرياضية فى موريتانيا.



وطالب خلال زيارته للملعب اليوم الجمعة القائمين عليها بمضاعفة الجهود لإنجاز الأعمال بسرعة والتنسيق المحكم مع الجهة التي تتولى إعادة تجديد وتأهيل هذه المنشأة.



وأضاف أن منشآت رياضية جانبية ستقام لسد الفراغ في فترة إنجاز الأعمال التي ستشمل الفندق التابع للمركب لتحسين خدماته وجعله في ظروف يستطيع من خلالها استضافة الوفود الرياضية الأجنبية والوطنية،وفق تعبيره.



وأشاد الوزير بالدراسات والأعمال الفنية للخبراء الصينيين التي ستمكن إضافة إلى إعادة التجديد من بناء شبكة صرف صحي بالمركب الاولمبي في نواكشوط.

