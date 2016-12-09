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وزير: السنغال لم تعترض على إنشاء ميناء انجاكَو


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 09:48



وزير: السنغال لم تعترض على إنشاء ميناء انجاكَو
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نفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ علمه بأي احتجاج أو اعتراض من الحكومة السنغالية، أو أية دولة، على إنشاء ميناء مزدوج في انجاكو.
 
وقال الوزير الذي كان يتحدث أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي، للتعقيب على نتائج مجلس الوزراء، إن المعلومات التي تم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة، معتبرا أن هذا الميناء ستستفيد منه الدول المجاورة وخصوصا السينغال.
 
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا الميناء الذي وصفه بالضخم والحيوي والمهم، له بعد عسكري وتجاري، وخاصة في مجال الصيد، إذ سيوفر الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى أنه سيكون مكانا لتداول وحركة البضاعة والتجارة في تلك المنطقة، إلى جانب أهميته الأمنية لتأمين الملاحة في تلك المنطقة، ولا يوجد من هو منزعج منه، بل إنه مهم للجميع ويصب في مصلحة الجميع، حسب تعبير الوزير.
 
وكان الرئيس الموريتاني قد وضع قبل أيام حجر الأساس لإنشاء ميناء في منطقة انجاكو، في الجنوب الغربي الموريتاني، حيث سيكون ذا طابع تجاري وعسكري، وستبلغ كلفته 352 مليون دولار أمريكي.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, ميناء, نجاكو


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