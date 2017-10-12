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وزير الصحة: في موريتانيا هنالك طبيب لكل 4000 مواطن


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:40



وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر
وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر
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قال وزير الصحة كان بوبكر إن "عدد الاطباء في موريتانيا بلغ 8038 طبيبا من بينهم 271 اخصائيا و100 استاذ جامعي، وهو ما يعني ان كل 4000 مواطن موريتاني يقابلهم طبيب حسب تعبير الوزير.


جاءت تصريحات وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للتعليق على اجتماع الحكومة، مضيفا أن عدد المراكز الصحية في موريتانيا زاد بنسبة 13 في المائة في الفترة مابين 2011 وحتى 2015، كما تمت زيادة االنقاط الصحية بواقع نقطة بكل خمسة كيلومترات. 


وتحدث الوزير الموريتاني  الى انه سيتم تعزيز الجهود المبذولة في مجال الصحة ببعض المستفيات الكبرى ومراكز التخصصات .


وأكد كان بوبكر أن نسبة التغطية في موريتانيا وصلت 82 بالمائة بدلا من 73 في المائة سنة 2011، مشيرا إلى أن التقدم الحاصل فيما يخص صحة الاطفال، هو نتيجة لتوفر اللقاح وحملات التطعيم المقام بها من طرف الوزارة.



الكلمات المفتاحية : أطباء, الصحة, مواطنين
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