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وزير الصحة: لا وجود لحمى نزيفية فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 29 يونيو 2017 - 19:54



وزير الصحة: لا وجود لحمى نزيفية فى موريتانيا
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نفى زير الصحة كان بوبكر  اليوم الخميس وجود الحمى النزيفية التي تحدث البعض عن ظهورها في موريتانيا ، مشيرا إلى أنه لاوجود لها ولم تسجل حتى الآن في أي من المراكز الصحية أي حالة وبائية من الحمى النزيفية أيا كان نوعها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هناك  نوعين من الأمراض منها ماهو غير معدي كالحصباء وغيرها التي يتم التغلب عليها عن طريق التطعيم حيث حققت البلاد تغطية كبيرة في هذا المجال ومنها ماهو معدي وقاتل في نفس الوقت عن طريق النزيف الدموي، وفق تعبيره .
 
وأشار إلى أنه  في سنة 2003 شهدت موريتانيا ظهور مرض معروف في أوروبا والعالم لايعرف عنه الكثير وهو الحمي المعروفة بحمى الوادي المتصدع حيث ظهرت 119 حالة توفي منها 29 من بينهم 6 من السلك الصحي .

وأكد أنه  فى الفترة مابين  2003-2016 لم تظهر في موريتانيا الا14 حالة توفيت منها حالتان ،بعد أن اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لتفادي ماوقع في الفترة السابقة ، وتم عزل المريض نهائيا في مركز خاص لعزل المرضى المصابين وعلاجه حتى يتماثل للشفاء.


الكلمات المفتاحية : الحمى النزيفية . مرض, صحة, موريتانيا, وزير
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