وزير الصيد يطالب الأوروبين بالاستثمار في موريتانيا





طالب وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة اليوم الثلاثاء المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في موريتانيا، وتثمين المنتجات السمكية الموريتانية "بما يضمن خلق فرص العمل للشباب الموريتاني والمنفعة المتبادلة للطرفين" .





وقال الوزير خلال افتتاح يوم الاتحاد الأوروبي في موريتانيا إن مستقبل علاقات موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي سيتركز على التوجه الاستراتيجي الجديد المتعلق بتثمين المنتجات المصطادة في المياه الموريتانية.





من جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السفير خوسى انتينيو سابدل أن التعاون الموريتاني الأوروبي يتعزز يوما بعد يوم، مضيفا أن تنظيم اليوم الأوروبي في موريتانيا يأتي بمناسبة مرور ثلاثين سنة على التعاون الموريتاني الأوروبي في مجال الصيد البحري.





ونظمت اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع القطاعات المستفيدة من التعاون الموريتاني الأوروبي في انواكشوط "يوم الاتحاد الأوروبي في موريتانيا" وأشرف على انطلاقته وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني.

