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وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 30 نونبر 2017 - 12:48



وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

بدأ وزير العدل الجديد جا مختار ملل، مهامه في الوزارة بسحب مهام الأمين العام للوزارة محمد الأمين ولد سيدي باب، ومنحها لمفتش الوزارة في انتظار تعيين أمين عام جديد.
 
وقال ولد سيدي باب في تصريح لـ"صحراء ميديا": "لقد استدعاني الوزير صباح اليوم (الخميس) وطلب مني تسليم مهامي للمفتش"، مشيراً إلى أن ذلك كان أول إجراء اتخذه الوزير.
 
وأضاف ولد سيدي باب في تصريحه المقتضب أن الوزير وصف القرار بأنه "إجراء داخلي"، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الموضوع، وإن كانت له صلة بخروج وزير العدل السابق من الحكومة.
 
 ويعتبر هذا أول قرار يتخذه جاه ملل بعد يوم واحد من تعيينه وزيرا للعدل، خلفا لبراهيم ولد داداه الذي غادر الحكومة بموجب تعديل وزاري جزئي أعلن أمس.
 
وكان تعديل جزئي للحكومة قد أصدره الرئيس الموريتاني أمس الأربعاء تولى بموجبه جاه مختار ملل منصب وزير العدل، قادما من وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال، وهو المنصب الذي شغله منذ مدة، وخلفه فيه الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق سيدنا على ولد محمد خونا.
 


الكلمات المفتاحية : العدل, تعيين, حكومة
 
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