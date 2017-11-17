وزير العدل: المسيء ما يزال في سجون موريتانيا



نفى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه، مساء اليوم الخميس، مغادرة كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير للبلاد.



وكانت شائعات قد تم تداولها على نطاق واسع تتحدث عن ترحيله تحت حراسة مشددة خارج البلاد، وذلك بعد قرار بالإفراج عنه يوم الخميس الماضي.



وأضاف ولد داداه، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن كاتب المقال المسيء "لم يغادر سجن مدينة انواذيبو"، بعد إصدار الحكم الأخير في حقه "حيث لم يغادر البلاد ولم يصل إلى انواكشوط كما شاع خلال الأيام الماضية"، على حد تعبيره.



وطالب وزير العدل المواطنين بالكف عن التظاهر "غير المرخص"، مضيفا أن المظاهرات التي شهدتها بعض المدن مؤخراً احتجاجا على حكم المحكمة على المسيء يعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، "والدولة مسؤوليتها حفظ الممتلكات".

