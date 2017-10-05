وزير المالية: تغير تقييم البنك الدولي لاقتصاد موريتانيا





قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن تقييم البنك الدولي للوضع الاقتصادي في موريتانيا بلغ نسبة 3.4 هذه السنة بدل 3.3 سنة 2015 .





ولد أجاي الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أضاف أن نتائج تقييم البنك الدولي أكدت التزام موريتانيا بالمعايير الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقيم سنويا الأوضاع الاقتصادية لـ37 بلدا إفريقيا، اعتمادا على 16 مؤشر، أهمها إدارة الاقتصاد الكلي.





وأكد وزير المالية أن معظم الدول السبعة والثلاثين تراجعت في التصنيف، الذي يمنح البلدان نسبة مابين ضفر إلى ستة كأعلى درجة.





وكشف الوزير أن البنك الدولي قرر - بناء على نتائج تقييمه-منح موريتانيا مبلغ 210 مليون دولار ابتداء من سنة 2018، بدل 80 مليون دولار التي كان يمنحها خلال السنوات الماضية