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وزير المالية يكشف عن احتياطي الخزينة العمومية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 2 يناير 2017 - 21:38



وزير المالية يكشف عن احتياطي الخزينة العمومية
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كشف  وزير الإقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي عن أن احتياطي  الخزينة العمومية يبلغ حاليا 30 مليارا و 150 مليون أوقية، مشيرا إلى أن الخزنية دفعت كافة المستحقات المتعلقة بسنة 2016 بشكل كامل.

 جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية  للمصادقة على تصفية مشاريع القوانين المتعلقة بالتسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2007 و 2008 و2009.

وحددت التسويات النهائية لميزانيات الدولة خلال السنوات 2007 و 2008 و2009 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات وتحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.

وذكّر وزير الاقتصاد والمالية أمام النواب بأهمية إجراءات التسويات النهائية لميزانيات الدولة، مشيرا إلى أن جميع مشاريع قوانين تسوية ميزانيات الدولة وحتى 2015 أحيلت إلى الجمعية الوطنية

وأكد ولد أجاي أن جميع الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار مناقشة مشاريع قوانين تسوية ميزانيات الدولة للسنوات 2007 و2008 و2009، تم تصحيحها، مشيرا إلى ما وصفها بالدقة التي أصبحت تطبع التعاطي مع مختلف بنود الميزانية و بشكل يومي، وفق تعبيره.
 
وطالب أعضاء الجمعية  الوزير بتعزيز مهمة الرقابة البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر تنسيق أكبر بين البرلمان ومحكمة الحسابات، واحترام الآجال المطلوبة لتقديم مشروع قانون التسوية لعرضه أمام الجمعية الوطنية.

وشدد النواب على ضرورة وضع آلية تتيح مراقبة تسيير التمويلات الخارجية التي تحكمها إجراءات خاصة بالنسبة لكل ممول.
 


الكلمات المفتاحية : الإقتصاد, البرلمان, المالية, الميزانية


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