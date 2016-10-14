وزير المعادن: لدينا في موريتانيا 900 مؤشر معدني



قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إنه يوجد في موريتانيا أكثر من 900 مؤشر معدني، بالإضافة إلى أكثر من 60 فاعلا اقتصاديا وما يزيد على 100 رخصة للبحث بفضل بيئتها الغنية بكافة الموارد.



وأشار الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أمس الخميس إلى أن موريتانيا أصبحت قبلة للمستثمرين بفضل الإطار القانوني الجذاب" الذي تتمتع به موريتانيا، حيث تعتبر مدونة المحروقات ومدونة المعادن من أحسن المدونات في استقطاب المستثمرين، والاستقرار الأمني والسياسي، وفق تعبيره.



وأكد أن الشفافية في التعامل والحكامة، حيث انضمت موريتانيا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكومة، وكل هذه الوسائل تشجع إلى الاستثمار في البلد.



وفي تعليق للوزير على المؤتمر الرابع الذي عقد مؤخرا حول قطاعي المعادن والنفط والمعرض المصاحب له قال إنه قدم أمام مجلس الوزراء حصيلة لمؤتمر "موريتانيد"، والتي تمت في سياق عالمي شهد انخفاضا حادا في اسعار المعادن.



وأضاف أن تنظيم هذه النسخة في هذه الفترة يأتي في إطار الحرص على تقديم الفرص في موريتانيا، مبينا أن التظاهرة حضرها أكثر من 1500 مشارك وزاد عدد المعارض بها على 60 معرضا من أكثر من 20 جنسية من دول مختلفة.



وأكد أنه تم على هامش المؤتمر التوقيع على عقد جديد مع شركة "كوسموس اينيرجي" لاستكشاف انتاج جديد بالمياه الساحلية، تم من خلاله تحسين الظروف التعاقدية وادخال بعض الشروط الهامة كحماية البيئة من خلال تمويل حساب الضمان الموجه لإعادة تأهيل الموقع، حسب تعبيره.

