وزير المياه: هذا السد سيحل مشكلة المياه بآدرار





قال وزير المياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد أوداعه اليوم الخميس إن إنشاء سد "واد سكليل" الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية يأتي كحل استراتيجي يمكن من تخزين هذه المياه من أجل تأمين تغذية البحيرات الجوفية المتجددة والتزويد بالماء الشروب والري .





وأوضح الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن ولاية آدرار تمتاز بمحدودية مخزونها من المياه الجوفية نتيجة الظروف الهيدروجولوجية والتي تعتمد في الأساس على التساقطات المطرية الشحيحة،وفق تعبيره.







وأشار إلى أن خريطة المجاري المائية بالولاية تتكون في أغلبها من المصبات الرئيسية لواد سكليل والواد الأبيض وواد آمدير الذي هو أحد روافد واد سكليل.







وسيساهم تشييد هذه المنشأة الاستراتيجية حسب بيان مجلس الوزراء في تذليل عقبة شح المياه التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية آدرار من خلال التحكم في ملايين الأمتار المكعبة من مياه السيول التي كانت تضيع سنويا وتخزينها للاستفادة منها في الشرب والري.

