وزير خارجية إيران يزور موريتانيا والجزائر وتونس



يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اليومين المقبلين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن جولة ستقوده إلى عدد من دول المغرب العربي.



وحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي فإن الوزير الإيراني سيزور ثلاث دول في شمال إفريقيا هي موريتانيا، الجزائر وتونس.



وقال قاسمي في تصريح، اليوم السبت، إنه خلال الزيارة التي تستغرق يومين وتأتي تلبية لدعوات رسمية، سيلتقي ظريف نظراءه فضلا عن رؤساء الجمهورية في الدول الثلاث.



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن الهدف من هذه الجولة هو تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول.



وتشهد العلاقات بين موريتانيا وإيران توتراً وبروداً في ظل اتهام نواكشوط لطهران بالتورط في نشر المذهب الشيعي في البلاد التي يغلب عليها المذهب المالكي السني، المعتمد بشكل رسمي في موريتانيا.

