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وزير خارجية موريتانيا: أمن الشرق الأوسط مرتبط بفلسطين


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 23:48



وزير خارجية موريتانيا: أمن الشرق الأوسط مرتبط بفلسطين
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قال وزير الخارجية الموريتاني إسلكو أحمد إزيد بيه، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية العربية المركزية التي من دون حلها لن تعرف منطقة الشرق الأوسط السلم والأمن.
 
وأشار الوزير الموريتاني إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير تكرسه سياسة التشريع الإسرائيلية لاغتصاب الأرض وإذلال السكان، وفق تعبيره.
 
وأضاف الوزير خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوربي الرابع الذي انعقد اليوم بالقاهرة، أن موريتانيا تعتبر نموذجا للنجاح في محاربة الإرهاب وترقية الحريات العامة والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن مسار نواكشوط حول السلم والأمن في الساحل والصحراء ومبادرة إنشاء "مجموعة دول الساحل الخمس" يمثلان خطوات عملية متقدمة لحفظ الأمن في المنطقة.
 
وأوضح ولد احمد إزيد بيه أن هذا اللقاء "دليل على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوربي وجدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين"، وفق تعبيره.
 
ودعا الوزير إلى تعزيز وتكثيف الشراكة الاقتصادية بين الأطراف المعنية من خلال المبادلات التجارية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وإشراك المرأة في التنمية، وخلق فرص عمل إضافية لصالح الشباب للحد من البطالة في صفوفه.
 


الكلمات المفتاحية : العرب, أمن, فلسطين


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