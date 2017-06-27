وزير خارجية موريتانيا يعتذر عن المثول أمام الشيوخ



اعتذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، اليوم الثلاثاء، عن المثول أمام مجلس الشيوخ في جلسة علنية كانت مخصصة للرد على سؤال شفهي عن قطع العلاقات مع دولة قطر.



وبحسب ما أكده مصدر لـ"صحراء ميديا" من داخل مجلس الشيوخ، فإن وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اتصلت بمجلس الشيوخ واعتذرت باسم وزير الخارجية عن عدم المثول أمام الجلسة.



وأضاف المصدر أن الوزير قالت إن وزير الخارجية "لن يمثل أمام الجلسة بسبب عدم الجاهزية"، من دون أن تعطي تفاصيل أكثر.



ويخصص مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من كل أسبوع، خلال الدورة البرلمانية الجارية، للأسئلة الشفهية الموجهة لأعضاء الحكومة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تؤجل الجلسة المخصصة لوزير الخارجية، وفق تعبير المصدر.



وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها مع دولة قطر بعد أن اتهمتها برعاية الإرهاب والتطرف والتسبب في انهيار دول عربية، وهو القرار الذي يتوجب على وزير الخارجية تبريره أمام الشيوخ.

