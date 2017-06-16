وزير: صرف مياه أمطار نواكشوط يكتمل 2019

التعديلات الدستورية تتصدر إفطارات الحزب الحاكم

لودريان: مجلس الأمن سيجيز القوة المشتركة في الساحل

ستة مليارات من البنك الدولى لدعم الصحة بموريتانيا

ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون

تحذير أفريقي من تأجيل الانتخابات الرئاسية بالكونغو

وزير: لن نقبل باستغلال المنابر لأهداف سياسية

وزير موريتاني: بزوال الأسباب ستعود علاقاتنا مع قطر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا تدعم إنشاء قوة مكافحة " الإرهاب" بالساحل https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-تدعم-إنشاء-قوة-مكافحة-الإ… https://t.co/9YnOO9ONaQ
الجمعة 16 يونيو - 14:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون https://t.co/vgjvs5kUW5ثلاثة-قتلى-فى-تفجير-انتحاري-بالكاميرون_… https://t.co/XMszJ81W9q
الجمعة 16 يونيو - 13:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وزير: صرف مياه أمطار نواكشوط يكتمل 2019


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 17:27



وزير: صرف مياه أمطار نواكشوط يكتمل 2019
مواضيع ذات صلة

قال وزير المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدايم ،إن مشروع صرف مياه الأمطار في نواكشوط، بلغت  نسبة إنجازه 25 في المائة، ويتوقع أن يتم تنفيذه خلال النصف الأول من العام 2019، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية، وجمهورية الصين الشعبية يناهز 45 مليون دولار.
 
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في 25 من يونيو 2015 على  اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا، والصين مخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية  10 مليارات أوقية.
 
 وأضاف الوزير خلال جولة استطلاعية لسير أشغال المشروع في بخمس مقاطعات في نواكشوط أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الأمطار، من خلال توفير قنوات مغلقة تصب في محطات للضخ، إضافة إلى شبكة أنابيب لسحب المياه، تربط بين محطات الضخ الرئيسية والمناطق المستهدفة، مما سيمكن من ضخ 225 ألف متر مكعب يوميا من مياه الأمطار.
 
ومن جهته قال زانغ جيانغو، سفير جمهورية الصين الشعبية، إن بلاده اختارت لانجاز هذا المشروع شركة ذات خبرة كبيرة وقادرة على تحقيق التزاماتها طبقا للاتفاق في هذا الإطار، مؤكدا على دعم بلاده لجهود موريتانيا التنموية.

وسيمكن المشروع الذي يتكون من شبكة تزيد مساحتها على 15 كلمتر مربع حسب القائمين عليه، من تجميع المياه المطرية في المناطق المنخفضة والمحاور الرئيسية في العاصمة من صرف 225 ألف متر مكعب يوميا.

وتسبب الأمطار الموسمية خسائر مادية لسكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، فضلا عن إغلاقها لبعض الشوارع الرئيسية، وملتقيات الطرق.
 


الكلمات المفتاحية : الأمطار, صرف مياه الأمطار
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة