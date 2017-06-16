وزير: صرف مياه أمطار نواكشوط يكتمل 2019



قال وزير المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدايم ،إن مشروع صرف مياه الأمطار في نواكشوط، بلغت نسبة إنجازه 25 في المائة، ويتوقع أن يتم تنفيذه خلال النصف الأول من العام 2019، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية، وجمهورية الصين الشعبية يناهز 45 مليون دولار.



وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في 25 من يونيو 2015 على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا، والصين مخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 10 مليارات أوقية.



وأضاف الوزير خلال جولة استطلاعية لسير أشغال المشروع في بخمس مقاطعات في نواكشوط أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الأمطار، من خلال توفير قنوات مغلقة تصب في محطات للضخ، إضافة إلى شبكة أنابيب لسحب المياه، تربط بين محطات الضخ الرئيسية والمناطق المستهدفة، مما سيمكن من ضخ 225 ألف متر مكعب يوميا من مياه الأمطار.



ومن جهته قال زانغ جيانغو، سفير جمهورية الصين الشعبية، إن بلاده اختارت لانجاز هذا المشروع شركة ذات خبرة كبيرة وقادرة على تحقيق التزاماتها طبقا للاتفاق في هذا الإطار، مؤكدا على دعم بلاده لجهود موريتانيا التنموية.



وسيمكن المشروع الذي يتكون من شبكة تزيد مساحتها على 15 كلمتر مربع حسب القائمين عليه، من تجميع المياه المطرية في المناطق المنخفضة والمحاور الرئيسية في العاصمة من صرف 225 ألف متر مكعب يوميا.



وتسبب الأمطار الموسمية خسائر مادية لسكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، فضلا عن إغلاقها لبعض الشوارع الرئيسية، وملتقيات الطرق.

