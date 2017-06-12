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الاثنين 12 يونيو - 16:07
Sahara Media Agency : هل ستكفي 3 مليارات لترميم 25 كيلومتر من طريق نواكشوط وروصو ؟!! https://t.co/S51i5vkqIA
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وزير: قريباً سنبدأ إنجاز 120 كلم من طريق روصو


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 يونيو 2017 - 13:31



الوضع المزري للطريق تسبب في مصرع عشرات الموريتانيين
الوضع المزري للطريق تسبب في مصرع عشرات الموريتانيين
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أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عبد الله ولد اوداع، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستعد لتوقيع عقد إعادة تأهيل المقطع الثاني والأخير من طريق نواكشوط-بومبري، المتبقي من الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة روصو.
 
ويصل طول الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو إلى 200 كيلومتر، ويعد واحداً من أبرز الطرق الحضرية في موريتانيا، إذ يشكل مرحلة مهمة في الطريق الرابط بين أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وتعتمد عليه هذه الدول في إنعاش أسواقها بالبضائع القادمة من المغرب وأوروبا.
 
وكان البنك الدولي قد مول الجزء الأول من الطريق (روصو-بومبري)، وأشرف الاتحاد الأوروبي على تنفيذ عملية إعادة التأهيل، فيما تتولى الدولة الموريتانية تمويل المقطع الأول من الجزء الثاني، ويتعلق الأمر بـ25 كيلومتر من الطريق تلي العاصمة نواكشوط.
 
أما المقطع الثاني والأخير من الطريق والذي يبلغ طوله 120 كيلومتراً، والذي سبق أن بدأت شركة برتغالية في تنفيذه قبل أن تتوقف أشغالها في ظروف وصفت بـ"الغامضة"، فهو من تمويل الاتحاد الأوروبي، وقال الوزير إن عقد تنفيذه "سيوقع قريباً".
 
وزير التجهيز والنقل الموريتاني الذي كان يتحدث خلال وضع حجر أساس إعادة تأهيل المقطع الأول من طريق نواكشوط-بومبري، قال إن "هذا المشروع يحتل أهمية قصوى ضمن استراتيجية تطوير البنى النحتية للنقل التي تشكل قاطرة التنمية".
 
وأضاف الوزير أنه "تمت حتى الآن اعادة تأهيل مقطع بومبري-روصو بطول 45 كلم بتمويل من البنك الدولي، فيما سيتم تأهيل المقطع الثاني نواكشوط-بومبري عبر مرحلتين، الأولى 25 كلم بتمويل ذاتي من الدولة الموريتانية، والثانية بطول 120 كلم ممولة من الاتحاد الأوروبي والذي سيتم توقيع عقده قريباً".
 
وكانت وضعية المقطع الأخير من الطريق (مائة كيلومتر بين نواكشوط وتكنت)، تثير انتقادات واسعة في أوساط الموريتانيين، إذ وصلت لوضع كارثي وتسببت في ارتفاع وتيرة حوادث السير.
 


الكلمات المفتاحية : تمويل, روصو, طريق
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