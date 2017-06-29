وزير : قطاع الصيد يزود الخزينة ب 70 مليار أوقية سنويا



قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه أمس الأربعاء إن مداخيل القطاع ارتفعت لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية سنة 2009 إلى 70 مليار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 75%.



وأوضح الوزير خلال كلمة له أمام الجمعية الوطنية أن الإنتاج الوطني ارتفع من 90 ألف طن إلى773ألف طن ، أي بنسبة زيادة قدرها 759%، وارتفع عدد المصانع من 60 إلى 135 حائزة على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، فى نفس الفترة.



وأكد الوزير أن العمالة البحرية المباشرة ارتفعت من 36.000 إلى 60.000 ،أي بنسبة زيادة قدرها 66,7%، واستفاد قرابة 2300 بحارا من الضمان الصحي سنة 2016، لأول مرة ، والعمل جار في إجراءات دمج المزيد من البحَارة، لاسيما فى قطاع الصيد التقليدي.



وأضاف أن القطاع عمد إلى استراتيجية إنتاج السفن الموريتانية العصرية حيث وصلت إلى 31 في الوقت الحالي،بعد أن لم تكن موجودة سابقا ، وارتفعت الكميات المصدرة من 3.000 طن من السمك الطازج سنة 2009 إلى 26.269 طنا سنة 2016،أي بنسبة زيادة قدرها 776%.



وأشار إلى أن الصادرات وصلت إلى 689 مليون دولار أمريكي سنة 2016، بعد أن كانت تصل حوالي 222 مليون دولار أمريكي سنة 2009 أي بنسبة زيادة قدرها 21%.



وارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 350 مليون دولار سنة 2009 إلى835 مليون دولار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 138%، كما ارتفعت مداخيل القطاع لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية سنة 2009 إلى 70 مليار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 75%، وفق تعبير الوزير.