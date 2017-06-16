وزير: لن نقبل باستغلال المنابر لأهداف سياسية



قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي احمد ولد أهل داوود إن موريتانيا لم تعمد إلى استغلال المنابر الإسلامية وتوظيفها سياسيا، ومنحتها حرية تامة خلال السنوات الماضية.



وأضاف ولد أهل داوود خلال اجتماع مع مجموعة من الأئمة أن وزارة الشؤون الإسلامية لن تقبل "بالفوضى واستغلال المنابر خدمة لأهداف سياسية أو أغراض شخصية لا تمت إلى رسالتها النبيلة بصلة".



وأكد الوزير أن الدولة ستضمن نشر السكينة والوقار في المساجد وتفعيل دورها الحضاري في تعليم وتوجيه وإرشاد المجتمع، ونشر قيم المحبة والتسامح، داعيا إلى الالتزام بهذا الخيار وتحمل المسؤولية "وسد الباب أمام كل من تسول نفسه النيل من القيم الموريتانية الراسخة المبنية على الوسطية والاعتدال".

