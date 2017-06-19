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وزير مالي: قتل 4 من مهاجمي منتجع سياحي بباماكو


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 يونيو 2017 - 02:56



وزير مالي: قتل 4 من مهاجمي منتجع سياحي بباماكو
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أعلن وزير الأمن الداخلي في مالي ساليف تراوري، مساء الأحد، أن قوات الأمن قتلت أربعة أفراد على الأقل شنوا هجوما على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو.
 
وقال الوزير في تصريح صحافي إنه تم العثور على "جثث اثنين من المهاجمين"، مشيرا الى أن قوات الأمن تبحث عن جثتي مهاجمين آخرين، من دون أن يوضح ما إذا كان هناك عدد آخر من المهاجمين الفارين.
 
وحسب وزارة الأمن المالية، يشتبه في أن "جهاديين" هم الذين شنوا هذا الهجوم على الموقع السياحي الذي يرتاده غربيون في باماكو.
 
وأشارت الوزارة إلى تحرير نحو عشرين رهينة كان يحتجزهم المهاجمون الذين تصدى لهم أيضا جنود في قوة "بركان" الفرنسية لمكافحة الإرهاب وآخرون ينتمون إلى قوة الأمم المتحدة في مالي.
 
وواجهت قوى الأمن المهاجمين في منتجع كانغابا بعد الهجوم، الذي أدى أيضا إلى مصرع شخصين أحدهما فرنسي من أصل غابوني.
 
وكان مسلحون قد اقتحموا المنتجع الواقع إلى الشرق من باماكو الذي عادة ما يرتاده أجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باماكو, مالي, هجوم
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