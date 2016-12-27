وزير مالي يدعو إلى إقامة خلايا لمحاربة التطرف

دعا الوزير المالي للشؤون الدينية تيرنو امادو عمر هاس جالو اليوم الثلاثاء إلى إقامة خلية فاعلة لمكافحة التطرف والغلو في كل دولة من دول الساحل.



وأعرب الوزير المالي خلال اجتماعه اليوم مع رابطة علماء موريتانيا بنواكشوط عن ارتياحه بوجوده فيما وصفه "بالفضاء الذي يتميز بالتسامح والوسطية".



وقدم الامين العام للرابطة العلامة حمدا ولد التاه خلال الاجتماع عرضا مفصلا عن الرابطة والدور الذي تلعبه، مستعرضا جهودها في مجال مكافحة الغلو والتطرف.



وقال حمدا ولد التاه إن" الرابطة منظمة غير حكومية تهدف إلى الأصالة والوسطية والاعتدال والعدالة في كافة مجالات الحياة".



وأبرز الأمين العام الحضور الاسلامي المتميز في جمهورية مالي الشقيقة، مشيرا إلى الدور التاريخي الاسلامي لمدينة تمبكتو التى توجد شمالي مالي.